Украинские пограничники ужесточают контроль за передвижением граждан в приграничной зоне Черниговской области. Эти меры касаются 5-километровой зоны вдоль границы.

Об этом сообщает глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"В целях безопасности местных жителей в 5-километровой зоне у границы Госпогранслужба усилит режим контроля за передвижением гражданских", - рассказал он.

При этом продолжительность комендантского часа в Черниговской области остается без изменений – с 00:00 до 4:00. А запрет на продажу алкоголя в регионе действует с 22:00 до 9:00 (для торговых сетей и заведений питания).

Ранее мы сообщали, что в Сумской области полностью эвакуировали жителей из почти двух десятков населенных пунктов в приграничной зоне.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

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