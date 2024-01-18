В четверг, 18 января, в годовщину гибели бывшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, в его честь в Киеве решили назвать улицу.

Об этом сообщил Киевсовет, ранее инициативу поддержали киевляне в онлайн-голосовании.

Переименована будет улица Сурикова в Соломенском районе - рядом с Национальной академией внутренних дел.

Напомним, в авиакатастрофе в Броварах год назад вместе с Монастырским погиб также его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

В августе ГБР сообщило о подозрении пяти чиновникам ГСЧС. В ноябре следствие было завершено.

По версии следствия, сотрудники ГСЧС допустили грубые нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.

Вертолет не имел разрешительных документов на выполнение такого полета. Не была учтена плохая погода. Экипаж был не готов летать в таких условиях.

Лететь пришлось на низкой высоте, и когда перед пилотом оказалось здание, он резко поднялся, "потерял ориентировку в пространстве" и "ввиду отсутствия необходимых навыков" столкнулся с землей.

Ранее мы писали, что в августе на Байковом кладбище установили мемориалы погибшим во время крушения вертолета в Броварах.