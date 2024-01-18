Вечером 18 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

В течение суток произошло 114 боевых столкновений.

Всего в течение суток враг нанес 1 ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из РСЗО.



На Купянском направлении ВСУ отразили 18 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестово Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 14 атак врага в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 2 атаки противника в районе Богдановки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили 22 атаки врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще – 14 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны Украины продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 13 раз пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении силы обороны отразили 4 атаки противника в районах западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

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