РФ удерживает у северной границы Украины группировку в 20 тыс. военных, которых перевооружают на новейшие или модернизированные образцы вооружения. А Беларусь - еще 1800 военных, вдобавок к пограничникам.

Об этом сообщает командующий Объединенных Сил ВСУ Сергей Наев.

Они постоянно ведут разведку и активно строят инженерно-фортификационные сооружения. Россияне обстреливают приграничные районы.

Обстановка остается контролируемой.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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