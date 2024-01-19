В пятницу, 19 января, в Одессе обвалилась стена одного из корпусов инфекционной больницы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и СМИ.

Как сообщается, пострадавшее здание было памятником архитектуры национального значения.

Видимо, речь идет о "Доме Городской инфекционной клинической больницы", в котором еще до Первой мировой войны работали хирурги Пирогов и Склифосовский.

Судя по фотографиям, здание уже долгое время было заброшено. Вероятно, время, погодные условия и вибрации земли во время обстрелов Одессы привели ко внезапному обрушению части конструкции.

Ранее мы писали о том, как одесский памятник архитектуры получил повреждения от ночного ракетного удара РФ. В результате падения обломков и действия взрывной волны тогда пострадало по меньшей мере 203 здания.

Мы также сообщали, что в ЮНЕСКО осудили удары россиян по Одессе, в результате которых пострадали музеи. Организация призвала прекратить нападения на культурные ценности, защищенные международным правом и нормативными документами.