Украинская и российская теннисистки пожали руки после матча на юниорском чемпионате Australian Open в Мельбурне.

Видео этого момента публикуют телеграм-каналы Украины и РФ.

20 января россиянка Влада Минчева обыграла украинку Елизавету Котляр. После этого спортсменки обменялись рукопожатием.

Рукопожатия традиционно входят в правила проведения спортивных поединков.

Напомним, украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке. Это вызвало большой скандал в Украине. Семь народных депутатов, преимущественно имевших или имеющих отношение к спорту, в том числе Григорий Суркис, Жан Беленюк и Георгий Мазурашу, выступили с призывом осудить незаконную дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Мы также сообщали, что Федерация фехтования собиралась отменить обязательное рукопожатие между спортсменами после инцидента с Ольгой Харлан. Кроме этого, в FIE заявили, что Харлан имела право не пожимать россиянке руку, поскольку на турнире действует "протокол по борьбе с коронавирусом". Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав украинке возможность продолжить выступление на чемпионате мира.