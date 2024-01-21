За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Россияне нанесли 3 ракетных и 4 авиационных удара, совершили 58 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении отбита 21 атака врага возле Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении отражены 6 атак оккупантов недалеко от Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 7 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении отразили 8 атак вблизи Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 11 атак врага в районе Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Водяного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отбито 6 атак возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении отражена атака противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу, 1 складу боеприпасов и 1 узлу связи противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, вчера в ВСУ сообщили, что российские военные сосредоточили свои усилия на Авдеевке и Новомихайловке.

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