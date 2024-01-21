Средний возраст украинских солдат на фронте - 43 года. Те, кто пошли воевать добровольно в начале войны, уже "морально и физически истощены, и на замену им не хватает более молодых бойцов".

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

"Большинство войск, сдерживающих вторжение армии президента Путина, составляют мужчины среднего возраста, чьи ограниченные физические возможности осложняют военное планирование Киева", - говорится в статье.

"В таком возрасте тяжело выполнять задачи. Для некоторых даже переносить боеприпасы и бронежилеты на передовые позиции сложно", - говорят украинские командиры. По их словам, "люди заканчиваются, а качество подкреплений с каждым разом становится все ниже и ниже".

Напомним, командир 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ сообщил, что средний возраст солдат в украинской армии далеко за 40 лет, и ситуация с личным составом критическая. Заявил, что в его подразделении молодых солдат "очень немного".

Ранее, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что средний возраст солдата в некоторых подразделениях Вооруженных сил Украины составляет 54 года.

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