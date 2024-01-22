В понедельник, 22 января, россияне ударили из артиллерии по Купянску Харьковской области. В результате обстрела есть погибший и раненый.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.

"К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине. В результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль, повреждены многоквартирный жилой дом и помещение магазина. Спасатели ликвидируют последствия", - говорится в сообщении главы ОВА.

Ранее российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по селу Песчаное Купянского района. От полученных ран погиб местный житель.

Также сегодня российские войска обстреляли Краматорск. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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