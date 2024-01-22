Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала грецкого политика Теодороса Руссопулоса своим новым президентом.

Об этом сообщила член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

"Январская сессия ПАСЕ официально стартовала. И уже первые новости: Теодорос Руссопулос – новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы", – написала она.

Он был единственным кандидатом. До этого Теодорос Руссопулос был вице-президентом группы EPP и председателем комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц, сообщила Кравчук.

"Новый президент ПАСЕ занимает четкую позицию в поддержку Украины. Об этом свидетельствуют его голоса в рамках ассамблеи на осуждение российской агрессии, а также его участие в Ad hoc комитете по положению детей Украины, заседание которого состоялось в декабре прошлого года в Париже", – отметила она.

Напомним, в октябре ПАСЕ признала Российскую Федерацию диктатурой и призвала все государства Совета Европы признать Путина нелегитимным по истечении нынешнего срока.

Мы также сообщали, что ПАСЕ приняла резолюцию о политических последствиях российской агрессии против Украины.