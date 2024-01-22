Шевченковский суд Киева продлил Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до второго марта.

Залог Коломойскому суд определил в 2 миллиарда 650 миллионов гривен. Прокурор просил залог в размере 3 миллиарда 600 миллионов гривен.

Судебное заседание по продлению меры пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому началось 22 января в Шевченковском суде Киева.

В начале заседания адвокаты Коломойского подали ходатайство про отвод судьи Алексея Гляня.

Сторона защиты Коломойского заявила, что именно судья Глянь принимал решение об увеличении залога Коломойскому в сентябре прошлого года. Также у жены судьи есть депозит в ПриватБанке.

После этого в заседании был объявлен перерыв для рассмотрения ходатайства про отвод судьи.

Игорь Коломойский в суде

Напомним, что Коломойский был арестован по делу о выводе и легализации более 500 млн гривен в 2013-2020 годах при помощи подконтрольных банков.

После этого ему вручили еще два подозрения: о завладении средствами "ПриватБанка" на сумму более 9,2 млрд грн и незаконном выведении 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы, также из подконтрольных ему банков.

Сам Игорь Коломойский заявил, что уголовное дело против него сфабриковано.

Ранее Апелляционный суд Киева оставил Коломойского под стражей, но уменьшил сумму залога на 300 миллионов.