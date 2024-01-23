Советник Офиса президента Сергей Лещенко отреагировал на критику в свой адрес по поводу его высказывания о том, что западные страны должны перестать оказывать помощь украинским беженцам, чтобы те возвращались домой.

Ответ на возмущение он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Тех, кто устроил сегодня очередную вспышку ненависти, никто благодарить не хочет и не будет. Те, кто начал моим словам давать токсические интерпретации или вообще придумывать глупость. Тем, кто нарисовал яркие картинки с цитатами, выдергивая мои слова из контекста. Тем, кто годами живет, приумножая разве что хейт, и переводит любую дискуссию в развешивание ярлыков. Тем, кто додумался даже в сообщение о ракетном ударе вплести очередную политическую манипуляцию, как Ирина Геращенко. Такие манипуляторы и манипуляторши – это части украинского прошлого, за которое может быть только стыдно", – написал Лещенко.

Интересно, что в этом сообщении он высказал благодарность в адрес "украинцев за границей", которых ранее призвал возвращать домой.

Как мы писали, вчера Лещенко во время выступления на саммите в Давосе призвал Европу остановить помощь беженцам и вернуть их в Украину. При этом он заявил, что в стране достаточно безопасных мест.

Сегодня после ракетных обстрелов крупных городов с жертвами в соцсетях ему припомнили этот призыв.