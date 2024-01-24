Министерство обороны Украины внесло в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации.

Об этом сообщает "Цензор нет" со ссылкой на источники и публикует презентацию этого документа.

По данным издания, законопроект уже завтра будет выноситься на голосование Рады.

В то же время отметим, что законопроект должен вносить в Раду не Минобороны, а Кабинет министров. И перед этим он должен этот законопроект утвердить на своем заседании. О том, что это уже произошло ничего не сообщалось. Также на сайте Рады нет данных о том, что проект вновь внесен в парламент. У него там прежний статус - "отозван".

Кроме того, голосование в Раде завтра за данный проект невозможно в любом случае, так как сначала он должен пройти рассмотрение в комитете Рады.

Поэтому пока трудно судить о достоверности информации, что законопроект уже готов в том виде, в котором он представлен на слайдах.

Данная информация требует подтверждения.

Народный депутат Максим Бужанский пишет, что Минобороны "НЕ вносило в Раду доработанный законопроект о мобилизации".

"Картинки, которые опубликовал Цензор и подхватили другие сми, это не законопроект", - пишет он.

Напомним, что к первой версии законопроекта у депутатов было множество претензий и Кабмин этот законопроект отозвал для доработки.

Ранее сообщалось, что в обновленном законопроекте о мобилизации могут заменить группы инвалидности, не подлежащие призыву, на перечень конкретных болезней.