Вашингтон рассматривает возможность полного вывода американских войск с территории Сирии.

Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

По данным издания, Белый дом больше не заинтересован в миссии США в Сирии, которую "считает ненужной". Внутри американской администрации ведётся обсуждение, когда и каким образом могут быть выведены войска, хотя окончательное решение на этот счёт ещё пока не принято.

Ранее в The Washington Post писали, что США готовятся к продолжительной военной операции против йеменских хуситов. В Белом доме начались обсуждения по этому поводу после того, как десять дней ударов с воздуха не смогли пресечь хуситские обстрелы иностранных кораблей в Красном море. При этом, как пишет издание, военный ответ США Йемену рискует втянуть Байдена в ещё одну нестабильную кампанию в регионе, что может подорвать его попытку переориентировать внешнюю политику Штатов на противодействие Китаю и РФ.

Мы также сообщали, что в Белом доме допустили отказ Запада от помощи Украине, если Конгресс США не выделит деньги Киеву.

"Вполне возможно. Нам следует ожидать, что некоторые из наших союзников и партнеров могут принять другие решения, если увидят, что американское лидерство пошатнулось или что США отказываются от поддержки Украины", - сказал Джон Кирби.