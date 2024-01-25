Очередной европейский эксперт заявил, что российский самолет Ил-76 был сбит в небе.

Об этом в эфире ZDF сказала немецкий эксперт Клаудия Мейджо.

При этом она отметила, что списки пленных - это пока спекуляции, поскольку эта информация доподлинно неизвестна. Пока можно говорить о двух фактах.

"Есть две вещи, которые мы знаем. Самолет был сбит. И был запланирован обмен пленными, который не состоялся. На данный момент, насколько я понимаю, это единственная достоверная информация.

А все остальное, в том числе списки пленных, — это пока спекуляции", — сказала в эфире ZDF немецкий эксперт Клаудия Мейджор, которая возглавляет исследовательскую группу о политике безопасности в Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP).

Сегодня стало известно, что СБУ открыла уголовное дело по факту падения Ил-76 под Белгородом.

"В настоящее время СБУ проводит комплекс мер по выяснению всех обстоятельств падения самолета", - говорится в сообщении.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевая новость - крушение под Белгородом военно-транспортного самолета Ил-76, где на борту, как утверждает Россия, находились 65 украинских пленных. Однозначного заявления со стороны украинских властей по поводу того, кто сбил самолет и были ли на его борту пленные, вчера не было.

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