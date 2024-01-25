Из-за опасения вербовки Литва запретила своим военным ездить в Беларусь, Россию и Китай по личным целям.

Об этом сообщает LRT.

Правительство Литвы указало в своей стратегии национальной безопасности, что эти страны "создают угрозу безопасности Литвы и ее граждан".

В частности указано, что их спецслужбы собирают информацию о гражданах Литвы, у которых есть доступ к секретной информации, и ищут их уязвимые места, чтобы использовать при вербовке на своей территории.

А спецслужбы Беларуси и РФ еще и проводят в отношении них допросы и провокации в случае приезда.

Поездка все же может быть разрешена в некоторых исключительных случаях вроде смерти близких родственников.

Ранее в Литве заявили, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну в течение полугода.

Также мы писали о том, что в новой военной доктрине Беларусь определила в недружественные страны Украину, Польшу, США и все НАТО.

И о том, что СМИ писали, что Россия пытается вербовать на войну в Украине иностранных мигрантов, которых не пустили в Финляндию.