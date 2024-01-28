Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Об этом сообщает агентство Reuters, цитируя совместное заявление стран, опубликованное на странице Национального совета по защите отечества Нигера.



"ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов. Организация не оказала нашим странам содействия в борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", - говорится в заявлении.

Также Буркина-Фасо, Нигер и Мали указали, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".

В публикации говорится, что премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, которая должна была состояться в столице Нигера Ниамее. Делегация сообщества объяснила свое отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.

Перед этим премьер Нигера говорил, что страна надеется возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к снятию санкций.

Напомним, в конце июля прошлого года военные объявили по национальному телевидению об отстранении президента Нигера Мохамеда Базума. Переворот осудили лидеры западных стран и ЭКОВАС.

А в августе генералы вооруженных сил стран ЭКОВАС приняли план возможной военной интервенции в Нигер.

Сообщалось, что мятежники приводят армию Нигера в состояние максимальной готовности.