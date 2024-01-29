Утром 29 января Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения.

Всего враг нанес 7 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 8 "Шахедов". Все вражеские дроны были уничтожены.

На Купянском направлении отражены 4 атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 6 атак окупантов в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области отбиты 22 атаки.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении ВСУ отразили атаку севернее Приютного Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.



Война в Украине идет уже 705-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. За последние дни россияне значительно увеличили количество штурмовых действий. Каждые сутки происходит примерно по полсотни вражеских штурмов на Авдеевском направлении. За неделю РФ сбросила только по Донецкой области около сотни авиабомб. Россияне наращивают интенсивность штурмов и на Северском и Бахмутском направлениях.

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