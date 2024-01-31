Экс-глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев вышел из Лукяновского следственного изолятора.

Корреспондент "Страны" сделал первые фото Князева на свободе и взял у него комментарий.

"Мои адвокаты и мои родственники вынуждены были взять кредит для того, чтобы внести за меня залог в связи с ухудшением состояния моего здоровья и невозможности лечиться в СИЗО", - заявил Князев.

Под какой процент и как Князев собирается отдавать кредит, он не ответил.

"Сейчас не могу об этом говорить, я еще не успел поговорить со своими адвокатами", - объяснил Князев.

Он также добавил, что первым делом поедет домой, переоденется, а затем отправится в больницу.

Князев обязан носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не отлучаться из Киева.

Изначально суд определил для него залог в 107,3 млн грн, но затем размер залога существенно снизили.

Напомним, сегодня за Князева внесли залог более чем 18 миллионов гривен. Накануне ВАКС продлил ему содержание под стражей.

Адвокат в эксклюзивном комментарии "Стране" сообщил, что за судью залог внесла одна из финансовых компаний. Также отметил, что "как только Князев выйдет из СИЗО, он сразу ляжет в больницу на лечение". Князеву нужно улучшить состояние здоровья, чтобы подготовиться к рассмотрению дела по сути. Рассматривать дело по сути начнут уже 1 марта.

Князев находился под стражей по подозрению в получении взятки в размере 2,7 млн долларов. По данным следствия, эти деньги были переданы судье от владельца группы "Финансы и кредит" олигарха Константина Жеваго в качестве оплаты за принятие Верховным судом выгодного ему решения.