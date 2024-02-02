Россияне авиабомбами обстреляли памятник национального значения Каменская Сечь в Херсонской области.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство культуры и информационной политики.

Министерство опубликовало видео обстрела Каменской Сечи, которое ранее появилось в российских телеграм-каналах. На кадрах видно, как при обстреле на культурном объекте прогремели три мощных взрыва. Первый взрыв произошел непосредственно на месте расположения бывшей Каменской Сечи, где находятся еще неисследованные производственные объекты железотопного и гончарного комплекса первой половины XVIII века.

Еще один прилет пришелся по территории современного туристического объекта, где располагается лапидарий, на котором представлены каменные достопримечательности в непосредственной близости от креста и могилы кошевого атамана Костя Гордиенко и въездных ворот Сечи.

Справка. Каменская Сечь - административный и военный центр запорожского казачества в устье реки Каменки на правом берегу Днепра (ныне село Республиканец Бериславского района Херсонской области). Основана после разрушения царскими войсками Чертомлыкской Сечи. Каменская Сечь - единственная из Запорожских Сечей, место которого сравнительно хорошо сохранилось.

30 октября 2009 года постановлением Кабмина территория достопримечательности отнесена к составу Хортицкого заповедника.

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