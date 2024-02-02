Утром 2 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Всего враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из РСЗО.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 беспилотников. Были уничтожены 11 из них.

На Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаку в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника возле Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника неподалеку от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

Война в Украине идет уже 709-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был морской бой в районе бухты Донузлав в Крыму. Там морской дрон поразил ракетный катер "Ивановец", который взорвался. Также в Крыму вчера было пять прилетов, в ходе которых были повреждены самолеты.

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