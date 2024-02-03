Ирак назвал авиаудары США по своей территории "неприкрытой агрессией"
Правительство Ирака назвало вчерашние авиаудары США по территории страны "неприкрытой агрессией".
Об этом сообщает иракское агентство Shafaq.
Они заявили, что присутствие войск международной коалиции в стране (ее возглавляют американцы) стало угрозой для безопасности и стабильности.
Власти Ирака назвали ложью заявление США о координации ударов с Ираком.
"Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", - заявил представитель кабмина Басем аль-Авади журналистам.
Напомним, что вчера США нанесли удары по иранским военным объектам в восточной Сирии и Ираке. Представители США заявили, что атака может охватить цели в нескольких странах за пределами Ирана.
Сегодня появилось видео ударов США по проиранским формированиям в Ираке и Сирии. Американцы заявляют, что выпустили порядка 125 боеприпасов по 85 целям.
Накануне министр обороны США Ллойд Остин уже заявил, что Америка "не потерпит атак" на свои силы в регионе и даст ответ.