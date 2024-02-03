Правительство Ирака назвало вчерашние авиаудары США по территории страны "неприкрытой агрессией".

Об этом сообщает иракское агентство Shafaq.

Они заявили, что присутствие войск международной коалиции в стране (ее возглавляют американцы) стало угрозой для безопасности и стабильности.

Власти Ирака назвали ложью заявление США о координации ударов с Ираком.

"Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения", - заявил представитель кабмина Басем аль-Авади журналистам.

Напомним, что вчера США нанесли удары по иранским военным объектам в восточной Сирии и Ираке. Представители США заявили, что атака может охватить цели в нескольких странах за пределами Ирана.

Сегодня появилось видео ударов США по проиранским формированиям в Ираке и Сирии. Американцы заявляют, что выпустили порядка 125 боеприпасов по 85 целям.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин уже заявил, что Америка "не потерпит атак" на свои силы в регионе и даст ответ.