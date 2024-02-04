На днях украинские паблики массово писали о гибели при ударе по аэродрому "Бельбек" российского генерала Александра Татаренко. Однако в силах обороны Украины эту информацию не подтвердили.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, что это очень мощное влияние. И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войск, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - заявила она.

По её мнению, даже после потерь Россия будет и дальше обстреливать Украину.

"Они пытаются возобновить бомбардировки, в том числе и управляемыми авиабомбами. Удар по Херсону таким же образом был направлен эмоционально и морально именно на это направление - убедить, что ничего не изменилось, и тактическая авиация также продолжает угрожать мирному населению и в целом Украине", - добавила она.

Ранее в сети появились снимки последствий удара по крымскому аэродрому "Бельбек". На снимках видно разрушенные строения и сгоревшие средства передвижения.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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