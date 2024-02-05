В кафе оккупированного Лисичанска в луганской области, где в результате обстрела погибли 28 человек, погиб так называемый "министр чрезвычайных ситуаций ЛНР" Алексей Потелещенко.

Об этом сообщил его сын, а также подтвердил "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

Также российские паблики пишут, что в пекарне отмечал день рождения "депутат ЛНР" Иван Жушма.

Ранее в Лисичанской городской военной администрации подтвердили, что в помещении, где был прилет, была пекарня, и заявили, что она работала "для нужд фронта", снабжая российскую армию.

В Лисичанской ГВА сообщили, что удар был в то время, когда там собрались оккупанты.

По заявлению россиян среди погибших были ребенок и беременная женщина.

Напомним, 3 февраля российские СМИ сообщили о прилете в Лисичанске на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Война в Украине идет уже 712-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.