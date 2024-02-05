"Яндекс" станет полностью российским. Нидерландские акционеры продают свою долю российскому консорциуму за 475 млрд рублей (примерно 5,2 млрд долларов).

Эта сделка обсуждалась с начала вторжения РФ в Украину, чтобы не попасть под санкции. При этом Yandex NV продолжит владеть четырьмя международными предприятиями

Сделку еще должны одобрить на собраниях акционеров. В таком случае "Яндексом" будет владеть одноименная международная компания-акционерное общество, зарегистрированная в Калининградской области.

Основные владельцы:

- фонд во главе с менеджерами "Яндекса";

- Александр Чачава, известный как покупатель My.Games, игрового бизнеса VK;

- Глава депозитария "Инфинитум" Павел Прасс;

- Группа "ЛУКОЙЛ"

- Бывший топ-менеджер "Газпрома", предприниматель и депутат Госдумы РФ Александр Рязанов.

Гендиректором "Яндекса" останется Артем Савиновский.

Сообщается, что пакеты акций распределены так, чтобы руководство компанией осуществлял нынешний менеджмент.

В Кремле уже поддержали сделку. "Можно приветствовать договоренность о продаже, которую достигли акционеры. Главным владельцем останется российский менеджмент компании", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

О том, что российские предприниматели, близкие к Кремлю, хотят выкупить "Яндекс", в западных СМИ пишут уже давно. В частности, называлось имя совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова.

Напомним, основной владелец Yandex NV и основатель Яндекса Аркадий Волож живет с 2014 года в Израиле, в 2022 году попал под европейские санкции и летом 2023 года осудил вторжение РФ в Украину.