Народный депутат Николай Тищенко выступил в защиту работников СБУ, которых уволили из-за скандала со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо".

Соответствующее обращение Тищенко опубликовал в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, они входят в "золотой фонд СБУ", и их отставке "ФСБ аплодирует стоя".

Кроме того, Тищенко считает, что такое увольнение "в угоду наркоманам, горе-расследователям" демотивирует среднее звено сотрудников спецслужбы.

"А кто будет защищать государство? Может, эти люди с пакетиками белого порошка?" – заявил нардеп.

Напомним, проект "Бигус.инфо" обвинил СБУ в слежке за своими журналистами. В ответ пресс-служба СБУ опубликовала комментарий, в котором, по сути, подтвердила факт "разработки" сотрудников проекта "Бигус.инфо", но связанный не с их журналистской деятельностью, а с покупкой ими наркотиков.

Однако в связи со скандалом был уволен глава Департамента защиты национальной государственности Роман Семенченко. Источники "Страны" сообщали, что Семенченко уволили из-за ситуации со слежкой за сотрудниками проекта "Бигус.инфо", в результате которой появилось видео, как работники СМИ принимают наркотические вещества.