Как выросли доходы украинских министров за первый год войны. Опубликован рейтинг зарплат
Опубликован рейтинг зарплат членов украинского правительства за 2022 год. Больше всех тогда заработал ныне уволенный министр обороны Алексей Резников.
Рейтинг привело издание "Слово и дело" на основе деклараций чиновников.
В издании напомнили, что зарплата министров состоит из оклада, надбавок, материальной помощи, командировочных и отпускных.
В порядке убывания рейтинг выглядит так:
- министр обороны Алексей Резников (уволен в сентябре 2023-го) – 1 млн 262,7 тысяч гривен;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - 1 млн 249,5 тысяч гривен (против 1 млн 66,7 тысяч годом ранее);
- министр спорта (уже уволенный) Вадим Гутцайт - 1 млн 161 тысяча гривен (в 2021 году – 896,1 тысяч);
- бывший министр образования Сергей Шкарлет - 1 млн 132,9 тысяч гривен (против 902,4 тысяч в 2021-м);
- министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец - 1 млн 107,6 тысяч гривен;
- министр юстиции Денис Малюська - 1 млн 82,3 тысячи гривен (в 2021 году она заработал 840 тысяч);
- вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков - 1 млн 60,5 тысяч гривен;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (уже бывший) Павел Рябикин - 1 млн 28,2 тысячи гривен;
- министр по делам ветеранов (уволенная парламентом сегодня) Юлия Лапутина - 1 млн 008,2 тысячи гривен (в 2021 году она получила 752,4 тысячи);
- министр энергетики Герман Галущенко - 1 млн 007,1 тысяч гривен (за 2021 год – 479,6 тысяч);
- министр финансов Сергей Марченко - чуть больше миллиона гривен (в 2021-м – 843,9 тысяч);
- министр здравоохранения Виктор Ляшко - 983,1 тысяч гривен (против 764,3 тысяч гривен в 2021 году);
- министр Кабмина Олег Немчинов - 965,1 тысяч гривен (743,8 тысяч в 2021 году);
- вице-премьер Ирина Верещук - 900,9 тысяч гривен;
- премьер-министр Денис Шмыгаль - 900,7 тысяч гривен (697,9 тысяч в 2021-м);
- вице-премьер Ольга Стефанишина - 890,3 тысяч гривен (751,7 тысяч гривен в 2021-м);
- вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 884,4 тысячи гривен (640,1 тысяч в 2021 году).
Ранее мы писали, что в 2022 году доходы семьи Зеленских уменьшились почти в три раза по сравнению с 2021-м.
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