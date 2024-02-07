Опубликован рейтинг зарплат членов украинского правительства за 2022 год. Больше всех тогда заработал ныне уволенный министр обороны Алексей Резников.

Рейтинг привело издание "Слово и дело" на основе деклараций чиновников.

В издании напомнили, что зарплата министров состоит из оклада, надбавок, материальной помощи, командировочных и отпускных.

В порядке убывания рейтинг выглядит так:

министр обороны Алексей Резников (уволен в сентябре 2023-го) – 1 млн 262,7 тысяч гривен;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба - 1 млн 249,5 тысяч гривен (против 1 млн 66,7 тысяч годом ранее);

министр спорта (уже уволенный) Вадим Гутцайт - 1 млн 161 тысяча гривен (в 2021 году – 896,1 тысяч);

бывший министр образования Сергей Шкарлет - 1 млн 132,9 тысяч гривен (против 902,4 тысяч в 2021-м);

министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец - 1 млн 107,6 тысяч гривен;

министр юстиции Денис Малюська - 1 млн 82,3 тысячи гривен (в 2021 году она заработал 840 тысяч);

вице-премьер – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков - 1 млн 60,5 тысяч гривен;

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности (уже бывший) Павел Рябикин - 1 млн 28,2 тысячи гривен;

министр по делам ветеранов (уволенная парламентом сегодня) Юлия Лапутина - 1 млн 008,2 тысячи гривен (в 2021 году она получила 752,4 тысячи);

министр энергетики Герман Галущенко - 1 млн 007,1 тысяч гривен (за 2021 год – 479,6 тысяч);

министр финансов Сергей Марченко - чуть больше миллиона гривен (в 2021-м – 843,9 тысяч);

министр здравоохранения Виктор Ляшко - 983,1 тысяч гривен (против 764,3 тысяч гривен в 2021 году);

министр Кабмина Олег Немчинов - 965,1 тысяч гривен (743,8 тысяч в 2021 году);

вице-премьер Ирина Верещук - 900,9 тысяч гривен;

премьер-министр Денис Шмыгаль - 900,7 тысяч гривен (697,9 тысяч в 2021-м);

вице-премьер Ольга Стефанишина - 890,3 тысяч гривен (751,7 тысяч гривен в 2021-м);

вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров - 884,4 тысячи гривен (640,1 тысяч в 2021 году).

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