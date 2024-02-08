Председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Одной из его тем стала Украина.

О переговорах первым сообщило Центральное телевидение Китая.

Разговор между Путиным и Си Цзиньпином состоялся сегодня в связи с китайским Новым годом. Президент России пожелал китайскому народу счастливого года Дракона, а Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что РФ и КНР ожидают новые возможности для сотрудничества в будущем.

Что касается политической повестки беседы, то стороны договорились продолжать обмен мнениями по стратегическим вопросам, которые представляют взаимный интерес. Си выступил за сотрудничество в сфере защиты безопасности. По его мнению РФ и КНР, "должны активизировать стратегическое сотрудничество, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела".

Свою версию разговора опубликовал и Кремль.

Как отметила пресс-служба президента РФ, главы государств подвели итоги развития российско-китайского партнёрства и стратегического взаимодействия за последний период. Они констатировали, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне, а двусторонний товарооборот на год раньше установленного целевого срока преодолел отметку в 200 миллиардов долларов и вышел на рекордный показатель – 227,7 миллиарда долларов.

Оба подтвердили "готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества".

"При обсуждении обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе президент России подтвердил принципиальную позицию по тайваньскому вопросу, заключающуюся в поддержке политики "одного Китая". Была также затронута нынешняя ситуация в Украине", - написали в Кремле, но не привели деталей.

Напомним, в октябре Путин и Си встречались лично в Китае перед форумом "Один пояс – один путь". Американская пресса тогда писала, что визит Путина в Китай показал: США не удалось разорвать связи Пекина и Москвы.

А прошлой весной, в марте, президент России опубликовал статью о российско-китайских отношениях.