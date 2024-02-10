Украина стала главной темой внезапного визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в США, где он провёл непривычно долгую, почти двухчасовую встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Наблюдатели отмечают, что Шольц прибыл в Штаты по особому приглашению президента. По их мнению, Байден уделил канцлеру ФРГ особое внимание с намерением показать американским политикам важность поддержки Украины.

На открытой части встречи Шольц раскритиковал главу Кремля Владимира Путина за его интервью журналисту Такеру Карлсону, которое он назвал "смешным" и отметил, что российский президент "127 минут лишь издевался над тем, что на самом деле Россия учинила в Украине, и рассказывая абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны".

Что же касается закрытых бесед, об их содержании Шольц и Байден не распространялись, отказавшись от совместной пресс-конференции. Шольц лишь выразил уверенность, что Конгресс в конечном итоге примет решение о поддержке Украины.

При этом на вопрос, возьмёт ли Германия на себя ведущую роль в поддержке Украины, если США откажутся от этого, Шольц так и не ответил.

"Но, судя по всему, именно это и было главной темой встречи политиков - в условиях, когда Вашингтон пока не может помогать Киеву, Германия "автоматически" становится крупнейшим спонсором Украины среди союзников", - комментирует встречу политиков телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее канцлер Германии заявил, что ФРГ не сможет в одиночку закрыть потребности Киева в оружии.

В то же время Шольц считает, что Германия должна готовиться к усилению помощи Украине, если "другие ослабнут".