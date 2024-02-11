Бывший народный депутат Украины, а ныне председатель Солонковского сельсовета Богдан Дубневич задекларировал чучело льва.

Об этом он указал в декларации за 2022 год.

Дубневич, который является ярым охотником также задекларировал два охотничьих карабина Blaser и гладкоствольное охотничье ружье Cosmi Standart 12/76.

В 2019 году в его собственности была коллекция охотничьих трофеев диких животных, в которую входят: крокодил – целое чучело, буйвол – медальон, буйвол – копыта (5 шт.), буйвол – кожа, лев – целое чучело, лев – череп, бородавник – медальон, бородавочник – клыки, импала – медальон (2 шт.), стенбок – целое чучело.

В должности председателя Солонковского сельсовета за 2022 год он заработал 537 069 грн. Его жена Татьяна за это время получила 1637133 грн.

Напомним, издание "Слово и дело" опубликовало рейтинг зарплат членов украинского правительства за 2022 год. Больше всех тогда заработал ныне уволенный министр обороны Алексей Резников.

Ранее мы писали, что только 14% народных депутатов Украины заполнили е-декларации за 2022 год. Отмечается, что за 2021 год подали свои декларации только 22% нардепов. При этом до 31 января 2024-го все депутаты и должностные лица должны внести ежегодные отчеты за 2021 и 2022 годы.