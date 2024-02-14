В горах на территории Румынии нашли труп уклониста. Румынские пограничники задержали на границе группу мужчин. Те рассказали, что с ними были еще один мужчина, но он исчез.

Об этом сообщает ГПСУ.

"Сегодня утром румынские пограничники задержали мужчин, незаконно перешедших украинско-румынскую границу. Они сообщили, что вместе с ними был еще один исчезнувший украинец. В результате поисковых мероприятий в горах на территории Румынии обнаружили тело мужчины без признаков жизни" - говорится в заявлении.

В свою очередь ГПСУ призвали воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

Ранее в Одесской области полицейский на служебном авто хотел провезти в пограничную полосу двух уклонистов. Мужчины были задержаны.

С помощью надувной лодки мужчины собирались переплыть Тису, но пограничники их задержали.

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