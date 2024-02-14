Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров опубликовал первый посте после поездки в "ДНР". В нем певец написал о российских "героях".

Пост появился в Instagram-аккаунте знаменитости.

"Шахтер", Горловка. В этом зале первый раз прозвучал мой первый хит "Атлантида". Сегодня этот зал разрушен. Но не разрушены мы. Не разрушен я. Здесь музыка еще зазвучит силами наших героев", - написал Киркоров.

Отметим, что артист поехал в "ДНР" после того, как его концерты начали отменять в РФ из-за участия в московской "голой вечеринке". Так же недавно поступил Дмитрий Билан.

Против приезда Киркорова выступили "казаки ДНР". По их словам, "в то время, пока наши бойцы на передовой борются с нацизмом и сатанизмом", король российской эстрады "участвует в различных сомнительных вечеринках".

Между тем еще одна участница "голой вечеринки" анонсировала поездку на захваченные территории Украины. Певица Лолита Милявская заявила, что ее концерты отменяют из-за общественников, которые считают ее "недостаточно раскаявшейся".

По ее словам, она намерена помочь в восстановлении храма "в одном из новых регионов".

Также певица рассказала, что много лет ездила по госпиталям во время войн и помогала им финансово, но никогда об этом не говорила публично.

Напомним, российские оппозиционные СМИ писали, что поездки на Донбасс - один из способов для опальных артистов вернуть расположение Кремля, эфиры и гонорары.