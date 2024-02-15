Служба безопасности Украины сообщила журналистам Bihus.Info, что следившие за командой издания сотрудники из департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ) уже находятся в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Среди них человек по прозвищу "Игорь СБУ" и другие.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Bihus.Info.

В издании рассказали, что об отправке причастных к слежке на фронт их уведомили в СБУ. Спецслужба направила журналистам ответы на несколько вопросов, в частности, продолжают ли выполнять свои служебные обязанности сотрудники упомянутого департамента и кто сейчас исполняет обязанности руководителя этого подразделения.

"В ответе СБУ сообщила, что исполняющим обязанности руководителя ДЗНГ временно назначен Андрей Ищук. А фигуранты нашего расследования (о слежке - Ред.) вроде бы уже в Донецкой и Луганской областях", — рассказали в Bihus.Info.

Напомним, в январе в сети появились видео, на которых сотрудники издания Bihus.Info употребляли наркотики. СБУ возбудила уголовное дело о незаконной слежке за журналистами.

Мы подробно анализировали, что стоит за скандалом со слежкой.