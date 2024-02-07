Глава СБУ Василий Малюк обсудил с послами G7 слежку за сотрудниками проекта Bihus.Info, к которой, как заявляют журналисты проекта, причастна СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Малюк говорит, что встреча состоялась по инициативе СБУ.

"Послы получили ответы относительно ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Іnfo". По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности - об увольнении руководителя ДЗНГ и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые требуют изменений и усиления", - пишет СБУ.

Малюк заверил послов, что СБУ заинтересована в независимости украинских СМИ.

Напомним, что Малюка также вызвали на отчет в Верховную Раду по этому скандалу.

Также он подтвердил, что главу Департамента защиты нацгосударственности СБУ Романа Семенченко уволили из-за слежки за журналистами.

Дело расследует ГБР.

Напомним, издание Bihus.Info обвинило Службу безопасности Украины в слежке за своими сотрудниками.

Скандал разразился в январе, когда в сети появились видео, на которых сотрудники издания Bihus.Info употребляли наркотики.