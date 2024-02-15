Жолковский районный суд Львовской области признал гражданина Швеции Колера Бедиха виновным в незаконной переправке человека через государственную границу.

Об этом сообщает издание Zaxid.net

Теперь обвиняемый должен заплатить штраф в размре 68-ми тысяч гривен. Бедих родился в турецком городе Газиантеп, но является гражданином Швеции и занимается предпринимательством.

В материалах дела значится, что в феврале 2020 года Колер Бедих помогал гражданину Турции пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска чтобы попасть в Польшу.

Ночью 15 февраля 2020 года подопечному шведского предпринимателя удалось пересечь кордон вблизи села Боровое Львовского района, недалеко от Равы-Русской. Однако по ту сторону его задержали польские пограничники и передали обратно в Украину.

Во время судебных заседаний Колер Бедих полностью признал вину и заявил о раскаянии. В приговоре говорится, что помимо штрафа швед также перечислил залог в размере почти 188 тыс. грн на Вооруженные силы Украины.

Ранее появилось видео, где на границе с Венгрией задержали сразу 40 украинцев из 11 областей.

Мы также сообщали, что служебная собака учуяла пакет с гашишем, который мужчина проглотил перед переходом границы.