Сегодня ночью не будут работать карты "Приватбанка", его банкоматы и терминалы.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения на его сайте.

"В ночь на 17 февраля 2024 года "Приватбанк" проводит плановые регламенты работы процессингового центра, чтобы увеличить возможности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными карточками. В период проведения работ 17 февраля с 00:05 и до 04:05 утра банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сказано в сообщении.

В банке добавили, что обычно проводят регламентные работы в ночное время, когда большинство клиентов не выполняют какие-либо операции.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами – советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов", - предупредили в "Привате".

Процессинговый центр "Приватбанка" ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 миллионов до 3 миллионов операций с карточками.

"Приватбанк" регулярно проводит упомянутые работы. Так, в ночь на 3 сентября из-за них не функционировали сервисы "Приват24" и "Приват24 для бизнеса".

Также регламентные работы проводились в ночь на 21 октября.