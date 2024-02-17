В эфире национального телемарафона произошёл очередной ляп. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире, не реагируя на обращения телеведущих.

Видео инцидента публикуют украинские телеграм-каналы.

Это произошло, когда министр иностранных дел Украины был на прямом включении с полей Мюнхенской конференции по безопасности.

В момент инцидента Кулеба рассказывал о ситуации на границе Украины относительно блокирования польскими фермерами дорог и пунктов пропуска из ЕС.

Именно в этот момент возникли кратковременные технические проблемы со связью.

"Всё, мы выбились?" - спросил министр, подумав, что эфир прервался, а затем поднёс ко рту сигару и затянулся.

Через несколько секунд журналист телемарафона на другом конце провода ответил: "Мы вас слышим".

Судя по всему, Кулеба зажёг сигару незадолго до начала трансляции, а во время прямого эфира держал её в опущенной руке.

На днях мы публиковали видео с нецензурной бранью телеведущей 1+1.

Ранее появилось видео, где Кулеба рассказал Блинкену о своих студенческих завтраках в McDonald's, назвав их "лучшей едой с похмелья".