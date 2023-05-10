На жителя Московской области завели уголовное после того, как он подкурил от Вечного огня. Инцидент произошел 7 мая в подмосковном Серпухове.

На видео мужчина подошел к огню, подкурил сигарету, погрел от огня ладонь.

"Своими действиями злоумышленник публично осквернил символ воинской славы и память защитников Отечества", - сообщает московская прокуратура.

Сообщается, что его задержали.

Напомним, вчера в Москве провели парад без танков и авиации, который завершился без ожидаемых ударов дронами. Президент РФ Владимир Путин с трибуны рассказал о "нацистах", после чего пообедал с президентами, приехавшими на парад. Правда, за столом не было президента Беларуси Александра Лукашенко, который уехал раньше.

Вечером 72 установки стреляли 10 минут грандиозный салют на День Победы в Москве.

В МИД Украины назвали аморальным визит лидеров ряда стран на парад в Москву.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.

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