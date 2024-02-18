Российский телеведущий и глава медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев хочет взять интервью у президента США Джо Байдена.

Письмо с просьбой об интервью Киселев уже отправил в Белый дом.

Цель интервью телеведущий обозначил так: "продолжить поддерживать диалог России и США после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону".

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя. Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1", - говорится в письме.

Интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить на сайтах государственных СМИ и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.



"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят: ждем ответа, как соловей лета", - сказал в своей программе Киселев.

Напомним, за пять дней интервью Карлсона с Путиным посмотрели более 200 миллионов человек.

В то же время Путин заявил, что не получил "полного удовольствия" от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, потому что не было "острых и провокационных" вопросов.

Мы подробно разбирали нашумевшее интервью Путина американскому журналисту в отдельном материале.