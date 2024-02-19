Эквадор не будет передавать Украине свою старую военную технику российского производства.

Об этом заявила министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд, передает местная газета El Universo.

По ее словам, "есть чёткое указание" президента Эквадора не снабжать военной техникой страны, пребывающие в состоянии вооружённого конфликта.

"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. Как её член, мы способствуем разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение противоречий", - сказала Зоммерфельд.

Накануне российские СМИ сообщили, что глава МИД РФ Сергей Лавров провёл встречу с эквадорским президентом Даниэлем Нобоа, после чего Эквадор пообещал россиянам не передавать своё оружие в США.

Напомним, изначально в СМИ написали, что Эквадор планирует передать через США Украине российские вертолеты Ми-17.

В январе президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что страна согласна передать Вашингтону имущество примерно на 200 млн долларов, которое, по его словам, превратилось в "металлолом", в обмен на новое американское оружие на ту же сумму.

После этого Москва пообещала ввести запрет на импорт эквадорских бананов и Эквадор отказался от сделки с США.