Утром 20 февраля Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте за минувшие сутки.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновение.

Всего враг нанес 7 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 137 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении враг предпринял 4 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник при поддержке авиации 6 раз атаковал наши подразделения в районах Тернов Донецкой области и Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 14 атак оккупантов в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области была отбита 21 атака оккупантов.

На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался совершить наступление в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмов.



Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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