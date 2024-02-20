Болгария задерживает обещанную поставку Украине 100 бронетранспортеров. Об этом сообщает Euroactiv.

Решение в парламенте было принято более трех месяцев назад. Страны подписали соглашение о поставке.

Но Министерство обороны Болгарии обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов", - заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

В правящей партии говорят, что Минобороны "не работает оптимально", а Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия.

Напомним, еще летом парламент Болгарии одобрил предоставление Украине около 100 бронетранспортеров советского образца.

Правда, в начале декабря президент Болгарии ветировал соглашение о поставке Украине этих БТР. Однако через несколько дней парламент страны преодолел вето.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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