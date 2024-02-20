"Страна" узнала подробности вчерашнего взрыва автомобиля в Одесской области, в котором находился активист "Правого сектора" Альберт Кручинин и его жена Наталья.

"Взрыв произошел в поселке Гвардейское. Взрыв был произведен неустановленным взрывным устройством, которое было прикреплено под днищем автомобиля при помощи магнитов в районе правого переднего пассажирского сидения. Эквивалент взрывного устройства составляет около 400 грамм тротила",- говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.

Он также добавил, что по данному факту открыто уголовное дело по статье умышленное убийство совершенное по заказу.

Напомним, УДА заявила, что это был теракт.

Ранее мы писали, что в поселке Серебрия Могилов-Подольского района Винницкой области подорвали железную дорогу. В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно, движение железнодорожного транспорта было остановлено.

Также мы рассказывали, что в Днепре неизвестные на Lexus бросили гранату в сторону авто, припаркованного у остановки на проспекте Свободы. В результате взрыва получил ранения мужчина.