Сегодня днем оккупированный центр Донецка оказался под обстреляли, также под удар попала соседняя Гвардейка.

Об этом сообщают местные паблики.

С утра в Донецке уже был один погибший и четверо раненых после прилета. Пишут, что уже есть второй погибший.

Второй прилет в Донецке был в самом центре - рядом с библиотекой имени Крупской (на видео). У здания видна воронка, окна переднего фасада здания выбиты.

Рядом находится здание ОГА, где заседает т.н "правительство ДНР".

Ранее сообщали, что в оккупированном Лисичанске был прилет. РФ заявляет о более 10 погибших.

В конце января сообщали, что в Донецке подвергся обстрелу Калининский район. По словам свидетелей, они слышали свист и звук одного взрыва.

Война в Украине идет уже 727-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне пытаются развить успех на запад и атаковать Ласточкино. По данным командующего группировкой "Таврия" ВСУ Тарнавского, бои идут на подступах к селу. На Запорожском направлении идут российские атаки с вероятной целью пробить коридор между Работино и Вербовым, разрезав удерживаемый ВСУ выступ на две части.

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