В Лондоне освободили под залог арестованного Дмитрия Овсянникова - назначенного РФ бывшего "губернатора" оккупированного Севастополя.

Решение вынес королевский суд района Сазерк, передает BBC News.

Выяснилось, что у Овсянникова есть гражданство Великобритании.

Он сдал паспорта и должен будет находиться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет и ежедневно отмечаться в полиции.

Суд над Овсянниковым пройдет в марте 2025 года.

Он был арестован в Лондоне 22 января по обвинению в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

За работу в оккупированном Крыму он попал под санкции ЕС, США, Британии и других стран. В 2022 году Овсянников через суд добился снятия с себя европейских санкций, но остался в британском санкционном списке.

Российские СМИ писали, что его могут экстрадировать в Украину.

Ранее мы писали, что Апелляционная палата ВАКС взяла под стражу бывшего главу департамента Минобороны Александра Лиева, избрав ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 миллионов гривен по делу о хищениях.