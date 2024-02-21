Центр противодействия информации опроверг публикации российских СМИ о том, что поддерживающий политику Владимира Путина Иван Сырский является приемным сыном главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Опровержение появилось в телеграм-канале ведомства.

ЦПД признал, что в первом браке главком был женат на женщине, сыном которой является Иван, но отрицает, что Сырский его усыновлял.

"Бывшая жена Александра Сырского еще 14 лет назад уехала вместе с детьми и новым мужем в Австралию. С ее семьей генерал-полковник Сырский не поддерживает никаких отношений", – говорится в сообщении.

При этом ЦПД не объясняет, почему Иван носит фамилию бывшего мужа матери, который его не усыновлял.

Напомним, вчера в российских СМИ появилось видео, на котором Иван Сырский со словами "Слава России!" и в футболке с буквой "Z" на груди порадовался захвату Авдеевки. Также он заявил о планах получить российское гражданство.

После назначения Сырского главкомом в России сообщали, что его родители остаются в РФ, где будущий военный и родился. В СНБО это назвали "кампанией по дискредитации" преемника Валерия Залужного.