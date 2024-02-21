Появились кадры первых минут после вчерашнего ракетного удара по Краматорску.

Их опубликовала патрульная полиция города в своём телеграм-канале.

Съёмку вели наряды, которые работали вместе со спасателями на месте происшествия.

В настоящее время известно о 8 раненых, ещё один человек может находиться под завалами. Поиски продолжаются.

Ранее в Краматорске возникли проблемы с водой из-за российского обстрела.

О проблемах с водоснабжением сообщил горсовет. Местные телеграм-каналы написали, что удар пришёлся по фильтровальной станции.

Война в Украине идёт уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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