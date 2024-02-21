США не считают, что Россия завладела преимуществом в войне в Украине, но признают ее успехи на поле боя.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Нет, мы вовсе так не считаем. Если вы изучите динамику данного конфликта на протяжении не то чтобы двух лет, но в недавнем прошлом, то обнаружите, что да, Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением ее войска", - сказал Миллер.

Он объяснил дефицит боеприпасов у украинских военных промедлением Конгресса США в вопросе одобрения дополнительного финансирования на нужды Украины.

На днях президент США Джо Байден заявил, что ВСУ потеряли Авдеевку из-за нехватки боеприпасов, и обвинил в этом Конгресс США.

Война в Украине идет уже 728-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. CNN пишет, что Россия собирает "огромное количество войск" у линии фронта в Запорожской области - примерно в тех же местах, где прошлым летом ВСУ пытались начать контрнаступление.

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