Минск заявляет, что Украина сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численность в 112-114 тысяч человек.

Об этом сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Также он заявил о росте числа военной авиации НАТО на границе и шести нарушениях границы по воздуху с августа прошлого года.

"Мы на все нарушения реагируем. Когда нужно - поднимается наша боевая авиация, приводятся в соответствии степени готовности зенитно-ракетные войска. Если уже совсем (будут) потерянные тормоза с их стороны, конечно, мы будем сбивать", - сказал Хренин.

В 2025 году на территории Беларуси запланированы учение региональной группировки войск России и Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил армии применять оружие против граждан страны.

Также мы писали о том, что в новой военной доктрине Беларусь определила в недружественные страны Украину, Польшу, США и все страны НАТО.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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