22 февраля российские военные обстреляли прифронтовую ТЭС, в результате были ранены шестеро сотрудников.

Об этом сообщает ДТЭК.

"Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС. Шесть наших коллег ранены. Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

К тому же серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции.

"В эти минуты ликвидируем последствия атаки", - добавили в ДТЭК.

Ранее 16 февраля РФ поразила прифронтовую теплоэлектростанцию. Повреждено оборудование станции.

Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ в Угледаре рискуют оказаться "в клещах", а один батальон на кураховско-марьинском направлении уже находится под угрозой окружения, пишут украинские военные журналисты. Под Авдеевкой фиксируют продвижение россиян на восточную окраину Ласточкино. На юге российская армия атакует позиции ВСУ в Работино на скоростных квадроциклах и малыми пехотными группами.

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