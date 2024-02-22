Российские военные нанесли удар по прифронтовой ТЭС, ранены шестеро сотрудников
22 февраля российские военные обстреляли прифронтовую ТЭС, в результате были ранены шестеро сотрудников.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС. Шесть наших коллег ранены. Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу", - говорится в сообщении.
К тому же серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции.
"В эти минуты ликвидируем последствия атаки", - добавили в ДТЭК.
Ранее 16 февраля РФ поразила прифронтовую теплоэлектростанцию. Повреждено оборудование станции.
Война в Украине идет уже 729-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.
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